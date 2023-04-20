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НовостиНовости компаний20 апреля 2023 13:40

Нижегородцам стал доступен цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас Касается»

Партнерами стали проверенные фонды, которые имеют безупречную репутацию
Нижегородцам стал доступен цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас Касается»

Нижегородцам стал доступен цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас Касается»

Компания МТС запустила просветительский социальный проект «Нас Касается» - специальная онлайн-платформа поможет развитию системной благотворительности в стране при помощи возможностей программы МТС Cashback.

Цифровая платформа МТС «Нас Касается» расскажет об острых социальных проблемах - социальном сиротстве, поддержке людей с инвалидностью, паллиативными диагнозами и деменцией. Информация о таких проблемах подается через жизненные истории главных героев проекта – подопечных некоммерческих организаций.

Пользователи смогут выбрать важную для себе социальную проблему и узнать о некоммерческих организациях в России, которые помогают решать данную проблему и сотрудничают с платформой «Нас Касается». Партнерами стали проверенные фонды, которые имеют безупречную репутацию и реализуют системные благотворительные программы по выбранным направлениям – создают социальную инфраструктуру, реализуют системные проекты и создают условия, которые меняют жизнь сообществ и помогают решению социальной проблемы в целом.

На платформе «Нас Касается» также реализован функционал фандрайзинга в пользу благотворительных организаций, в том числе через возможности программы лояльности МТС Cashback. Оплачивая сервисы у партнеров программы, пользователи могут возвращать до 50% их стоимости, которые можно направить на помощь подопечным выбранных фондов.

«Мы рады, что на витрине МТС Cashback, ключевого инструмента лояльности для клиентов экосистемы МТС, появилась возможность сделать благотворительное пожертвование – такая механика стала ответом на социальный запрос пользователей сервиса. Мы постоянно совершенствуем инструменты накопления и списания бонусов во всех продуктах экосистемы МТС. «Нас касается» - отличная возможность для пользователей программы МТС Cashback делать обычные покупки, и при этом помогать менять жизнь окружающих к лучшему», - говорит руководитель по продуктам лояльности и вовлеченности клиентов экосистемы МТС Вероника Курасова.

«Мы благодарим нашего давнего партнера - МТС - за современный цифровой инструмент, который поможет развитию системы благотворительности в стране и объединит людей, которые хотят помогать. Очень важно, что компания реализует проект в сфере, в которой обладает лидерскими компетенциями, а также привлекает профессиональные проверенные фонды. Деятельность благотворительных организаций зависит от пожертвований людей, небольших бизнесов и крупных корпораций - и чем регулярнее будет эта помощь, тем эффективнее они смогут планировать долгосрочную работу с подопечными. Ведь даже 50 рублей накопленного кешбэка будут важным звеном в цепочке помощи», - отмечает исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров» Александра Болдырева.

Как сделать пожертвование в фонд через приложение МТС Cashback

Воспользоваться программой кешбека МТС Cashback может абонент любого оператора связи, достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении МТС Cashback. Чтобы получить кешбек, нужно совершить покупки у партнеров программы, в разделе «Накопить». После зачисления ежемесячного кешбека нужно перейти в раздел «Потратить», выбрать один или несколько фондов и списать бонусы в их пользу.

Узнать подробную информацию о фондах, посмотреть дополнительные материалы можно на платформе

МТС «Нас Касается».

Фото: Пресс-служба МТС