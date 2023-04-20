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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:45

ФОК с футбольными полями построят на улице Львовской к 2027 году

Депутаты одобрили передачу в региональную собственность земельного участка
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
ФОК с футбольными полями построят на улице Львовской к 2027 году.

ФОК с футбольными полями построят на улице Львовской к 2027 году.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольными полями построят на улице Львовской в Автозаводском районе к 2027 году. Сегодня депутаты одобрили передачу этого земельного участка в региональную собственность, сообщает пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода.

Речь идет о территории, расположенной между корпусом Высшей школы экономики и пятиэтажным жилым домом – сейчас на этом месте расположена стоянка машин.

В ближайшие годы ООО «Форис Комплектация» планирует построить здесь футбольный спортивный комплекс, ранее депутаты рекомендовали инвестору также продумать размещение парковок и озеленения. Инвестиции в проект составят 163 млн рублей.