ФОК с футбольными полями построят на улице Львовской к 2027 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольными полями построят на улице Львовской в Автозаводском районе к 2027 году. Сегодня депутаты одобрили передачу этого земельного участка в региональную собственность, сообщает пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода.

Речь идет о территории, расположенной между корпусом Высшей школы экономики и пятиэтажным жилым домом – сейчас на этом месте расположена стоянка машин.

В ближайшие годы ООО «Форис Комплектация» планирует построить здесь футбольный спортивный комплекс, ранее депутаты рекомендовали инвестору также продумать размещение парковок и озеленения. Инвестиции в проект составят 163 млн рублей.