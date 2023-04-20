Большая пробка образовалась в Ольгине на въезде в Нижний Новгород. Фото: Яндекс.Карты

Огромная пробка вновь образовалась на въезде в Нижний Новгород в районе деревни Ольгино. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Затор образовался из-за двух потоков, которые сливаются в один после развязки со стороны арзамасской трассы и богородского направления. Последнее испытывает наибольше проблемы: вереница машин растянулась на несколько километров и почти не движется.

Пробка растянулась до самого «Гагаринского» - к счастью, она не глухая: транспорт едет, хоть и очень медленно. Ранее в соцсетях нижегородцы, ездящие по утрам из пригорода в областной центр, пожаловались на то, что им приходится выходить из автобусов и идти пешком, чтобы миновать пробку.