АО «Теплоэнерго» заменит почти 2 км сетей перед работами по федеральным проектам ФКГС и БКД

Почти 2 км трубопроводов под дорогами и общественными пространствами заменит АО «Теплоэнерго» перед работами по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В рамках ремонтной кампании 2023 года АО «Теплоэнерго» проведет капитальный ремонт на 10 таких участках тепловых сетей в Нижнем Новгороде. Шесть участков сетей общей протяженностью более километра будут капитально отремонтированы перед благоустройством городских общественных пространств, четыре – перед ремонтом дорог. Работы на таких объектах уже ведутся, а на нескольких - завершаются.

Графики проведения ремонтных работ на сетях сформированы таким образом, чтобы подрядные организации, которые будут выполнять запланированное городской администрацией благоустройство городских пространств и обновление дорожного полотна, могли приступать к выполнению этих работ сразу по окончании замены сетей.

Напомним, в рамках ремонтной кампании АО «Теплоэнерго» ведет работы по программам капитального и текущего ремонта, а также инвестиционной программе и программе Фонда развития территорий. По всем программам в 2023 году планируется заменить более 5% от общей протяженности сетей предприятия. Такой темп замены предприятие выдерживает с 2019 года.

Фото: АО «Теплоэнерго»