Модернизация станции аэрации в Нижнем Новгороде завершится к концу 2024 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Модернизация станции аэрации в Нижнем Новгороде должна завершиться в четвертом квартале 2024 года. На ремонт инфраструктуры будет направлено более 10,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы по итогам заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Договор с подрядчиком был заключен в сентябре 2022 года, реконструкцию станции проводит ФАУ «РосКапСтрой». Работы проводятся в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» по нацпроекту «Экология».

Сейчас на объекте задействовано более 170 человек, но к маю их численность будет увеличена до 250. В настоящее время специалисты ремонтируют сооружения песколовок, здания дефосфации, отстойники и аэротенки. Эти меры позволят значительно снизить негативное влияние на Волгу, а также повысить качество водоотведения для нижегородцев.

Общим решением депутаты договорились провести в мае выездное заседание комиссии непосредственно на станции аэрации и лично проверить, как идут работы.