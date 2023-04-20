Скейт-парк и памп-трек появятся на улице Мончегорской в Нижнем Новгороде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Скейт-парк и памп-трек появится на заброшенном пустыре на улице Мончегорской в Автозаводском районе. Концепцию благоустройства территории напротив дома №17А корпус 3 одобрили местные жители, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Будущие преобразования обсуждались с общественностью, которая предложила установить здесь памп-трек и смонтировать освещение, а также сохранить лыжню для использования в зимний период. Также здесь было решено сделать скейт-парк для молодежи, спортивную площадку и прогулочную зону, чтобы эта территория стала новым местом притяжения и отдыха местных жителей.

Территория может быть благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год. Сейчас проходит голосование – свой голос можно отдать до 31 мая на сайте «ГолосЗа».