Иван Носков: «В конфликтах между управляющими компаниями и жителями, как правило, виноваты обе стороны»

18 апреля глава города Дзержинска Иван Носков провел личный прием граждан. В рамках приема были рассмотрены несколько вопросов: строительство инфраструктуры ЖК «Северные ворота», предоставление в безвозмездное пользование помещения общественной организации помощи детям-инвалидам «Дети-Ангелы», приобретение специальной коляски с функцией подъема и спуска по лестницам для дзержинца с 1-й группой инвалидности и др. Кроме того, жильцы дома № 23а по улице Пожарского пришли с жалобой на работу своей управляющей компании «Жилой мир», которая, по их мнению, не выполняет заявки и не проводит благоустройство придомовой территории.

Как выяснилось в ходе приема, между УК «Жилой мир» и жителями было заключено соглашение, согласно которому работы по последним заявкам жителей запланированы к исполнению до середины июня 2023 года. В частности, жильцы потребовали отремонтировать люк на крыше, установить водосток над входной группой и отремонтировать ступени, установить окно в подвальном помещении.

«Как показывает практика, причина многих конфликтов жителей и управляющих компаний – отсутствие диалога и информированности жителей, в этом виноваты обе стороны. И в данном случае это четко прослеживается – несмотря на то, что заключено соглашение и сроки его еще не истекли, жильцы продолжают обращаться с жалобами во все инстанции, интересуются, как можно наказать свою компанию за нарушение, которое фактически еще не случилось. С другой стороны, я понимаю, что если бы сотрудники управляющей компании отреагировали на обращения более оперативно, информировали должным образом жильцов о происходящем в доме, о собираемости платежей, о производственных планах, то и жители вряд ли стали бы с таким недоверием относиться к ним. Еще раз хочу призвать все стороны к конструктивному диалогу! Что бы ни случилось, в первую очередь нужно договариваться и работать в правовом поле», - отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Глава города дал поручение своему заместителю Денису Дергунову выехать по адресу заявителей и оценить состояние дома и придомовой территории. А жителям совместно с УК «Жилой мир» – собрать и подать документы на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», чтобы благоустроить двор. Кроме того, он запланировал лично выехать по этому адресу в конце лета и проверить, как изменится ситуация во взаимодействии жителей и управляющей компании.

Также в ходе приема Иван Носков поручил отработать вопрос предоставления в безвозмездное пользование помещения общественной организации «Дети-Ангелы», оказывающей помощь детям-инвалидам, и совместно с управлением социальной защиты населения по городу Дзержинску помочь дочери инвалида 1-й группы во взаимодействии с Бюро медико-социальной экспертизы. Кроме того, обсуждался вопрос возобновления транспортировки детей, проживающих в ЖК «Северные ворота», до школы. Напомним, школьный автобус из ЖК был выпущен в рейс по распоряжению губернатора Нижегородской области, но не пользовался спросом и был отменен. К сентябрю 2023 года вновь будет рассматриваться целесообразность введения школьного автобуса для ЖК «Северные ворота».

Также глава Дзержинска сообщил, что в перспективе планируется установить пешеходный переход и светофор у поселка со стороны Заревской объездной дороги для обеспечения безопасности.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска