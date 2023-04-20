Крупная партия гуманитарной помощи направилась из Дзержинска в зону проведения СВО

На этой неделе из Дзержинска отправилась очередная партия гуманитарной помощи для военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. В ее сборе приняли участие общественные и частные организации, муниципальные учреждения, депутаты Думы города Дзержинска, волонтеры и жители города.

В частности, в сборе посылок участвуют члены объединения «Команда ZOV» под руководством Алексея Чубина. В апреле прошлого года он отправился в зону СВО добровольцем, вернулся домой по ранению и теперь вместе с единомышленниками занимается сбором гуманитарной помощи. В этот раз большая посылка, собранная «Командой ZOV», отправится в направлении Кременной и Сватово в Луганской Народной Республике.

«Я знаю всю эту «кухню» изнутри, знаю, кому и что нужно за ленточкой. Собираем списки от ребят, формируем посылки и везем бойцам. Ориентируемся прежде всего на их потребности. Вот сейчас наступает тепло, надо снова обувать, одевать солдат. Еще нужны маскировочные сети, ночники, продукты, конечно же. Для каждого бойца это привет из дома, это забота, понимание, что его помнят и ждут. Зачастую они скупы на слова и проживают все внутри, но их эмоции видны по глазам. Наша же мотивация проста: если мы не будем помогать, ничем хорошим это не закончится», – рассказал Алексей Чубин.

В очередной партии гуманитарной помощи от дзержинцев жителям новых регионов России отправятся также обувь и одежда, белье и медикаменты. Помощь в сборе оказал депутат Думы города Дзержинска Юрий Шахунц. Он вместе с участниками "Команды ZOV" доставит груз до места назначения.

Также в мае в зону СВО для выполнения боевых задач будет отправлен автомобиль УАЗ, приобретенный силами народных избранников и меценатов. «Завершаем подготовку автомобиля для отправки нашим ребятам: проводим техническое обслуживание, проверяем запчасти. Хочу поблагодарить своих коллег Рината Реймова, Ивана Григорьева, Кирилла Семенца и всех, кто вложил свои средства на приобретение ценной посылки нашим ребятам. Конечно, машина направится не пустая, мы наполним ее гуманитарной помощью и обязательно письмами от родных и близких. Это важно для тех, кто сражается за каждого из нас с вами и находится вдали от дома, родных и близких», – сказал депутат Думы города Дзержинска Роман Шилов.

Среди вещей, которые на сегодняшний день особо пользуются спросом в пунктах сбора гумпомощи, – нательное белье, футболки, носки, влажные салфетки, спреи от насекомых, тапочки (сланцы), бутилированная вода, консервы (рыбные, мясные, овощные), конфеты, чай, кофе, сгущенка и медикаменты.

В Дзержинске работают 6 пунктов сбора гуманитарной помощи

Пункты сбора гуманитарной помощи в Дзержинске располагаются по следующим адресам:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-02-26);

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20);

- Местная национально-культурная автономия татар г. Дзержинска, пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 147-70-68);

- Команда ZOV, ул. Маяковского, 7, вход со двора (вт, пт с 14:00 до 18:00, 8 (987) 746-73-04, 8 (902) 787-05-01);

- Команда ZOV, гостиница «Рейс», ул. Красноармейская, 25, рядом с Заревской объездной дорогой (пн, чт с 14:00 до 18:00, 8 (987) 746-73-04, 8 (902) 787-05-01).

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска