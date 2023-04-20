25 крупных населенных пунктов газифицируют в Нижегородской области к 2025 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области газифицируют еще 25 крупных населенных пунктов к 2025 году. Таким образом, в ближайшие три года голубым топливом будут обеспечены все крупные поселения региона, сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

Накануне депутаты парламента посетили Шахунью, где побывали на двух котельных, одна из которых работает на мазуте, вторая – на щепе. Газификация территорий позволит перевести котельные на газ, что в свою очередь положительно отразится на качестве обеспечения теплом и горячей водой жителей района.

- Важно, чтобы мы не просто зажгли факел посреди населенного пункта, а чтобы газ появился в жилых домах, в котельных учреждений образования, культуры, здравоохранения и спорта. И это наша общая задача. Тема теплоснабжения одна из самых болевых. Сегодня мы комплексно обсудили с коллегами участие в существующих программах развития. Обратили внимание, что в каждом муниципалитете должны быть разработаны свои решения по качественному обеспечению людей теплом и горячей водой, –отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Программа развития газоснабжения Нижегородской области на 2021-2025 годы была утверждена ПАО «Газпром» и правительством региона в 2020 году. Она предполагает строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации населенных пунктов.