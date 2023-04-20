Пожар на складе в Дзержинске полностью ликвидировали к полуночи. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тушение крупного пожара, который произошел вчера в промзоне Дзержинска, продолжалось более 10 часов. С огнем удалось справиться лишь к полуночи, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- В 23.45 объявлена ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Напомним, склад на территории химического предприятия «Астат» на Автозаводском шоссе загорелся в среду около 12 часов дня. Предприятие производит различные смолы, эпоксидный клей и бытовую химию, поэтому ангар был забит легковоспламеняющимися жидкостями, что существенно осложняло работу пожарных. К тушению привлекли более 100 человек, пожарный поезд и даже вертолет. Лишь в 15.55 пожар ужалось локализовать на площади 4,5 тысячи квадратных метров.

На месте был создан мобильный штаб, в который вошли чиновники, правоохранители, сотрудники прокуратуры. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в зоне ЧП, однако превышений опасных веществ в атмосфере не обнаружили.

Причина пожара устанавливается.