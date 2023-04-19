Загрязнения воздуха после пожара в промзоне Дзержинска не зафиксировано. Фото: Иван Носков во "ВКонтакте"

Превышение загрязняющих веществ, после крупного пожара в Дзержинске, который удалось ликвидировать, не обнаружено. Об этом заявил глава города Иван Носков в своем телеграм-канале.

- По информации МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска", превышения предельно-допустимых концентраций веществ в воздухе, в границах селитебной территории города Дзержинска не обнаружено, - заявил он.

Сейчас ветер дует по направлению от города в сторону реки Оки, и дыма на месте пожара практически нет. Более того, ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии от 4 до 8 километров от возгорания.

Напомним, что сегодня днем поступило сообщение о возгорании по адресу на Автозаводском шоссе, 99А в городе Дзержинске. Прибывшие пожарные зафиксировали горение склада. На место тушения выезжал глава города Иван Носков, а также заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников. Дежурили также бригады медиков, но их помощь не понадобилась.

В 17:05 удалось ликвидировать пожар общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара задействовали более 130 человек, а также были привлечены авиация и пожарный поезд.

По предварительным данным, возгорание произошло на химическом предприятии "Астат", которое занимается производством различных видов смол, растворителей, охлаждающей жидкости и бытовой химии.