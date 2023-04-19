Уголовное дело возбуждено после пожара на складе в Дзержинске. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов» после пожара на складе в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, днем 19 апреля на территории двух коммерческих предприятий на Автозаводском шоссе произошло возгорание, - рассказали в ведомстве. – На место происшествия сразу выехали следователи и криминалисты. По предварительным данным, огнем полностью уничтожено одно из предприятий, а во втором сгорел склад готовой продукции.

В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия, детально осматривая его. В ходе расследования допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, изымается необходимая документация. Расследование этого дела находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления.

Напомним, пожар вспыхнул на складе днем 19 апреля. Общая площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. К тушению пожара были привлечены свыше 130 спасателей, пожарный поезд и авиация. Потушить открытый огонь удалось только около пяти часов вечера.