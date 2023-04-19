Открытый огонь потушили на складе в Дзержинске. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области удалось ликвидировать открытое горение на складе в промышленной зоне. Общая площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В 17: 05 ликвидировано открытое горение на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, - рассказали спасатели. - В настоящее время на месте работают дознаватели. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы свыше 130 человек. Также к тушению были привлечены авиация и пожарный поезд.

Напомним, сообщение о возгорании на Автозаводском шоссе, 99А поступило в 12:47. По прибытию первых подразделений там уже вовсю горел склад. В настоящее время на место ЧП также выехали сотрудники Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воздуха.

– Отобрали пробы атмосферного воздуха около ближайшей жилой застройки и незамедлительно направили в лабораторию, – сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. – Будем проверять воздух на наличие загрязняющих веществ.