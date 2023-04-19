Аварийный дом на улице Полтавской снесут в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс. Карты

Трехэтажный жилой дом по адресу улица Полтавская 45/18 литера А в Нижнем Новгороде планируют расселить, а само здание снести. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Нижнего Новгорода.

Дом был построен ещё в 1932 году, в нем расположено 12 квартир. У собственников планируют изымать квартиры вместе с земельным участком. Сейчас специалисты оценивают компенсацию для жильцов с учетом рыночной стоимости имущества. Само здание подлежит сносу с 2019 года.

Соглашение с владельцами будет подготовлено в течение нескольких дней.