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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:50

Аварийный дом на улице Полтавской снесут в Нижнем Новгороде

Он был признан непригодным для жилья еще в 2019 году
Елизавета КОПЫЛОВА
Аварийный дом на улице Полтавской снесут в Нижнем Новгороде

Аварийный дом на улице Полтавской снесут в Нижнем Новгороде

Фото: Яндекс. Карты

Трехэтажный жилой дом по адресу улица Полтавская 45/18 литера А в Нижнем Новгороде планируют расселить, а само здание снести. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Нижнего Новгорода.

Дом был построен ещё в 1932 году, в нем расположено 12 квартир. У собственников планируют изымать квартиры вместе с земельным участком. Сейчас специалисты оценивают компенсацию для жильцов с учетом рыночной стоимости имущества. Само здание подлежит сносу с 2019 года.

Соглашение с владельцами будет подготовлено в течение нескольких дней.