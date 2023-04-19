Пожарный поезд привлекли к тушению пожара в промзоне Дзержинска

Объявлена локализация пожара на площади 4,5 тысячи кв.м. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожарный поезд задействовали в тушении большого склада продукции, горящего на Автозаводском шоссе в промзоне Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– Группировка увеличена до 130 человек и 47 единиц техники, к тушению привлечены пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России, – сообщает ведомство.

В 15:55 передана локализация пожара на площади 4,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, о пожаре сообщили в 12:47 – возгорание произошло на химическом предприятии "Астат", которое занимается производством различных видов смол, растворителей, охлаждающей жидкости и бытовой химии. Известно, что в результате пожара никто не пострадал и не погиб, однако облако дыма распространилось так, что его видно за сотни километров.

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