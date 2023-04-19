Крупный пожар в промзоне Дзержинска локализован. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар в промзоне Дзержинска локализовн. Такие данные на 15.55 передает Нижегородское управления ГУ МЧС.

- Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

Напомним, крупный пожар на территории химпредприятия «Астат» на Автозаводсаком шоссе вспыхнул около п полудня 19 апреля. Сейчас в зоне ЧП работает 130 пожарных и 47 единиц техники, к тушению подключены пожарный поезд и вертолет Ми-8. Информации о пострадавших нет.

На месте также работают чиновники, правоохранители, спасатели, медики и сотрудники прокуратуры. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на предмет исследования концентрации вредных веществ в зоне инцидента.

Ранее было опубликовано видео с места крупного пожара в Дзержинске – кадры больше похожи на фильм-катастрофу.