Замгубернатора и глава Дзержинска находятся на месте пожара в промзоне

Сейчас пожар локализован на площади 4,5 тыс. квадратных метров. Фото: Иван Носков.

На место пожара в промзоне Дзержинска прибыли заместитель губернатора Нижегородской области Пётр Банников, а также глава города химиков Иван Носков. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

– Разворачиваем наш подвижный пункт управления, – добавил губернатор. – Держу ситуацию на контроле.

Также сообщается, что за ликвидацией пожара следят региональный министр торговли, промышленности и предпринимательства Максим Черкасов, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

– Питьевую воду задействованным в тушении пожарным привезли сразу же. Это тяжело и быстро не потушат. Поручил дзержинскому водоканалу отправить на место происшествия все имеющиеся у них в распоряжении водовозы. Комбинату питания обеспечить всех участников тушения сухими пайками, – написал в своем телеграм-канале Иван Носков.

Напомним, что пожар произошел на химическом предприятии "Астат", которое занимается производством различных видов смол, растворителей, охлаждающей жидкости и бытовой химии. Пожар тушат более 80 человек, задействованы пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России.

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