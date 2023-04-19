Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 12:25

Новый жилой комплекс комфорт-класса построят в Автозаводском районе

Дом будет спроектирован в стиле сталинской эпохи
Елизавета КОПЫЛОВА
Новый жилой комплекс комфорт-класса построят в Автозаводском районе

Новый жилой комплекс комфорт-класса построят в Автозаводском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жилой комплекс в стиле сталинской эпохи построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. ЖК «Дом на Кирова» появится в микрорайоне Соцгород-1, пишет «Домострой».

Застройщик «Градстрой» заявляет, что дом будет комфорт-класса. Компания отмечает, что выбор такого стиля дома связан с тем, что в Автозаводском районе большое количество домов имеют архитектурные черты, характерные для сталинского времени. Поэтому новый жилой комплекс хорошо впишется в окружающее пространство.

Дом будет рассчитан на 102 квартиры, среди них будут студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Также в проекте предусмотрены балконы и лоджии. На крыше дома будет своя котельная.

Первый этаж будет рассчитан для коммерческих помещений. В жилом комплексе будет наземная и подземная парковка.