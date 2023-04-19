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НовостиНовости компаний19 апреля 2023 11:24

Нижегородские школьники приняли участие в конкурсе исследовательских работ АО «Транснефть–Верхняя Волга»

Источник:kp.ru

Нижегородские школьники приняли участие в конкурсе исследовательских работ, который провело АО «Транснефть–Верхняя Волга» в честь своего 30-летия. Аналогичный турнир проводился и для ребят Владимирской области, сообщает пресс-служба компании.

В конкурсе приняли участие 32 ученика, а также 22 преподавателя и директора восьми подшефных средних общеобразовательных школ: № 3, 4, 8 из города Кстово, школы № 2 рабочего поселка Тумботино Павловского района и Воротынской средней школы Нижегородской области. Кроме того, в мероприятии приняли участие ученики средних школ городов Камешково, Вязники и поселка Достижение Владимирской области.

В качестве жюри выступили заслуженные ветераны предприятия и руководители АО «Транснефть-Верхняя Волга», вошедшие в состав конкурсной комиссии. По итогам конкурса победителям были вручены дипломы, все участники мероприятия получили свидетельства и памятные подарки.

Как пояснили на предприятии, подобные конкурсы проводятся, чтобы помочь школьникам при выборе будущей профессии, а также познакомить их с работой трубопроводной отрасли и историей компании.