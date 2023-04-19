Мининский запускает “Жизнь в большом городе: экология современного мегаполиса”

“Жизнь в большом городе: экология современного мегаполиса” –информационный проект Мининского университета по экологическому просвещению нижегородцев. В парке “Швейцария” в Центре экологического просвещения Министерства экологии Нижегородской области “Экоториум” 20 апреля с 15.00 до 17.00 пройдёт первая лекция проекта. Эколого-просветительские занятия проведут преподаватели естественно-географического факультета Мининского университета.

Ректор педагогического вуза Виктор Сдобняков считает, что данный проект будет полезен как школьникам и студентам, так и взрослым людям.

“В рамках нашего проекта будут рассмотрены основные экологические проблемы, с которыми сталкиваются сегодня мегаполисы. Крупные города отличаются чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях транспорта и промышленных предприятий, могут возникать и вопросы к качеству продуктов питания и воды. Как правильно оценить различные факторы, влияющие на здоровье, и сделать свою жизнь максимально экологичной, расскажут наши педагоги. И это только один из наших проектов в “Швейцарии”, мы проводим там лекции по IT, финансовой грамотности, литературе и другим дисциплинам, а также спортивные мероприятия, например, по сдаче ГТО. Я уверен, что университеты должны выходить на открытые площадки, участвуя таким образом в просветительской деятельности широкого круга нижегородцев и гостей города и формировании мировоззренческого суверенитета”, - сказал ректор Виктор Сдобняков.

20 апреля преподаватели Мининского университета проведут интерактивную лекцию “Анализ продуктов питания в домашних условиях”. Слушатели познакомятся с простыми и доступными в домашних условиях методами анализа молока, рыбы, икры, мяса, яиц, шоколада и узнают, из качественных ли продуктов состоит привычная продуктовая корзина.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе организатора или по ссылке.

Адрес “Экоториума”: Парк “Швейцария”, автобусная остановка “Батумская”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина