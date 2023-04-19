Более 14 тысяч гектаров лесов планируют восстановить в Нижегородской области в 2023 году
Фото: Андрей АБРАМОВ
Более 14 тысяч гектаров лесов восстановят в Нижегородской области в 2023 году по федеральной программе «Сохранение лесов». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
На территории планируют провести работы по восстановлению лесов и создание новых площадей лесных культур.
Министр лесного хозяйства региона Роман Воробьев отметил, что приоритетной задачей сейчас является восстановление лесов.
- На сегодняшний день уже заложены лесные культуры на площади 72 гектаров, - рассказывает он.
По его словам, в восстановлении леса используют семена ели и сосны, которые вырастили в областном селекционно-семеноводческий комплексе ГАУ НО «Семеновский спецсемлесхоз».
Семеновский комплекс проводит весь цикл работ, от заготовок семян до самого посадочного материала.
Отметим, что в рамках проекта «Сохранение лесов» за последние четыре года восстановили более 55 тысяч гектаров лесов.