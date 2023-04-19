Более 14 тысяч гектаров лесов планируют восстановить в Нижегородской области в 2023 году Фото: Андрей АБРАМОВ

Более 14 тысяч гектаров лесов восстановят в Нижегородской области в 2023 году по федеральной программе «Сохранение лесов». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

На территории планируют провести работы по восстановлению лесов и создание новых площадей лесных культур.

Министр лесного хозяйства региона Роман Воробьев отметил, что приоритетной задачей сейчас является восстановление лесов.

- На сегодняшний день уже заложены лесные культуры на площади 72 гектаров, - рассказывает он.

По его словам, в восстановлении леса используют семена ели и сосны, которые вырастили в областном селекционно-семеноводческий комплексе ГАУ НО «Семеновский спецсемлесхоз».

Семеновский комплекс проводит весь цикл работ, от заготовок семян до самого посадочного материала.

Отметим, что в рамках проекта «Сохранение лесов» за последние четыре года восстановили более 55 тысяч гектаров лесов.