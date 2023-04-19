Нижегородские родители возмутились клипом Шамана «Мы»

Кадр из клипа. Фото: YouTube

Инициативная группа нижегородских родителей раскритиковала новый клип Шамана на песню «Мы». Соответствующее обсуждение опубликовано в паблике «Родительский комитет Нижегородской области» ВКонтакте.

Нижегородцев возмутил образ, в котором представили детей в этом ролике. Безэмоциональные, как роботы, одетые в единую униформу, радостно бегущие на опыты в центре Сколково. Без семьи, но со сверхспособностями.

- Дети отдельно от родителей. Родителей нет, семьи нет. Дети противостоят взрослым. Какой подлый прием, часто используемый отпетыми ювенальщиками. Игра на стремлении детей побыстрее стать взрослыми через наделение их правами и сверхспособностями, - аргументирует автор поста.

Активисты выразили опасение за будущее человечества, поскольку пропаганда подобных вещей, на их взгляд, нацелена на «выращивание служебных и нужных людей».