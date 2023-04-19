Нижегородец зарезал жену на глазах у 7-летнего сына

Трагедия произошла в понедельник, 17 апреля. Фото: Тг-канал "Мой Нижний Новгород".

Убийство женщины произошло в городе Заволжье Нижегородской области в понедельник, 17 апреля. Об этом корреспонденту «КП-Нижний Новгород» сообщили местные жители. Полученная информация также неоднократно дублируется в нижегородских Телеграм-каналах.

Трагический случай произошел в дневное время в квартире одного из домов по улице Грунина. Злоумышленник взял нож и ранил в грудь свою супругу. Все происходило на глазах у их 7-летнего сына, который вернулся из школы.

- Какое-то время она еще была жива и успела вызвать скорую, - рассказала знакомая семьи Анна.*

Спасти женщину не удалось. В настоящее время оба сына погибшей находятся в городской больнице.

Так как в первые сутки у женщины не нашлось родственников, которые могли бы заняться организацией ее похорон, школа и детсад, куда ходят мальчики, объявили сбор средств. В настоящее время сбор закрыт. Похороны женщины состоятся 20 апреля.

Причины и обстоятельства этой трагедии к настоящему моменту неизвестны. В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области корреспонденту «КП-Нижний Новгород» отказались комментировать произошедшее. В региональном СУ СКР, в свою очередь, добавили, что информации по поводу этого случая к ним пока не поступало.

* - имя изменено.