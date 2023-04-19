МТС проведет полезные вебинары для нижегородского бизнеса

Компания МТС в апреле продолжит серию полезных вебинаров в помощь бизнесу. Нижегородские предприниматели могут бесплатно принять участие в онлайн-встречах, которые заинтересуют представителей сферы образования, учреждений культуры, фармацевтических и торговых компаний. Эксперты расскажут про отечественные IT-сервисы для онлайн-обучения и организацию работы удаленных сотрудников, цифровую медицину и удаленный мониторинг оборудования. Участие в вебинарах бесплатное, необходима предварительная регистрация.

20 апреля в 10.00 состоится вебинар «Удаленный мониторинг оборудования и объектов на основе технологий интернета вещей». В ходе встречи участники узнают, для чего нужна платформа интернета вещей, как проводить удаленный мониторинг оборудования, серверных, ЦОДов, объектов недвижимости и окружающей среды, как работает точный мониторинг температуры, влажности и других показателей, а также как эффективно вести технический учет потребления воды, тепла, электричества и передавать данные с удаленных устройств в корпоративную систему. Мероприятие будет интересно инженерам, руководителям производств и складов.

В этот же день, 20 апреля, в 13.00 желающие могут подключиться к вебинару «Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО». Онлайн-семинар будет полезен директорам корпоративных университетов и HR-специалистам. Участникам расскажут о российской компании Webinar Group с экосистемой сервисов для онлайн-встреч, вебинаров, виртуальных мероприятий, совместной работы и смешанного обучения, а также о том, как создавать онлайн-курсы и тренинги для сотрудников в онлайн-формате, внедрять в онлайн-встречи любой контент и обеспечивать безопасность данных.

25 апреля в 8.00 состоится вебинар для проректоров, руководителей учебных и методических отделов и по информатизации вузов «Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах». Спикеры расскажут, как проводить дистанционно мероприятия со сложным техническим оснащением и настраивать автоматический сбор статистики, как привлекать новых студентов и монетизировать обучение, как экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий и обеспечить безопасность данных.

25 апреля в 10.00 желающие могут подключиться к онлайн-встрече «Как внедрить разные каналы коммуникации через API с MTC Exolve». На ней Front-end и Back-end разработчики, разработчики CRM-систем и интеграторы с командами разработки узнают, как работает платформа МТС Exolve, что такое Telecom API и в чем его преимущества, как эффективно управлять и анализировать коммуникации в сервисах, а также как MTC Exolve помогает разработчикам в интеграции коммуникаций.

25 апреля в 11.00 пройдет вебинар «Цифровая медицина: ИИ и облачные технологии». На нем ждут руководителей государственных и частных медицинских учреждений и главных врачей. В рамках встречи они узнают, как работает и что умеет платформа для цифровой телепатологии OneCell в облаке с встроенными алгоритмами ML и AI, как организовать надежное облачное хранилище и обмен медицинскими изображениями с удаленных рабочих мест, как работает диагностическая платформа iRIS в облаке с возможностью быстрой обработки данных КТ- и МРТ-обследований, а также как безопасно хранить и обрабатывать персональные данные в защищенном облаке #CloudMTS, соответствующем требованиям 152-ФЗ.

27 апреля в 13.00 спикер Александр Афанасьев расскажет о том, как развернуть в компании платформу Webinar для онлайн-встреч и мероприятий. Участники узнают, как проводить совещания, мозговые штурмы, стратсессии и летучки – из браузера или мобильного приложения, как использовать привычные сервисы для совместной работы – интерактивную доску Miro, Google Календарь, Chrome и др., а также сократить время на администрирование.

Фото: Пресс-служба МТС