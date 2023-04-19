Посевная кампания началась в Нижегородской области Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Посевная кампания 2023 началась в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Нижегородской области.

По словам главы региона, всего планируется засеять различными культурами более миллиона гектаров, это на тысячу гектаров больше, чем в прошлом году. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов заявил, что сейчас сеют зерновые, зернобобовые, масличные и кормовые культуры.

- Под урожай 2023 года в регионе было посеяно почти 230 тысяч гектаров озимых культур, что на четыре процента превышает прошлогодний уровень. По оценке специалистов, состояние посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное. По предварительным прогнозам, гибель озимых не превысит трех процентов. Для формирования высокого урожая аграрии проводят минеральные подкормки и боронование озимого клина, - рассказал Николай Денисов.

Сейчас аграрии продолжают закупать семена. На данный момент в наличии есть запас семян зерновых и зернобобовых культур, льна-долгунца, кормовых трав.

Количество минеральных удобрений для выращивания культур составляет 45,3 тысячи тонн, это 96% от потребности. Техника готова к полевым работам на 95%.

Тема посевных культур стала одной из основных на заседании комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Законодательного собрания Нижегородской области, которое состоялось 18 апреля.

Отмечается, что основные расходы приходятся на минеральные удобрения, закупку сельскохозяйственной техники, топлива и самих семян.