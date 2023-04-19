Сотрудники «Нижновэнерго» приняли участие в Фестивале ГТО среди трудовых коллективов региона

Команда филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» приняла участие во II Фестивале ГТО среди трудовых коллективов Нижегородской области.

33 команды из 198 представителей нижегородских предприятий боролись между собой за переходящий кубок, а члены команд демонстрировали свое мастерство и волю к победе. Всего на фестивале было представлено 6 спортивных дисциплин: подтягивания, наклоны вперед, пресс, прыжок в длину, стрельба и отжимания. Жюри оценивало спортсменов по всем стандартам ГТО.

Командной победы в этот раз спортсменам «Нижновэнерго» достичь не удалось. Однако, были участники, завоевавшие призовые места в личном зачете. Электромонтер участка релейной защиты автоматики, измерений и метрологии Мелешкин Михаил занял 3 место в индивидуальных испытаниях «Эспандер» с результатом в 24 секунды и «Рывок гири 16 кг» – 86 раз, заместитель начальника отдела бизнес-планирования Киселев Сергей стал победителем среди мужчин 30-39 лет в испытании «Стрельба из электронного оружия».

Все участники Фестиваля получили ценные призы, а победителей в своих категориях наградили значками ГТО.

«Приятно видеть, что возрождаются и находят отклик такие традиции как сдача комплекса ГТО. Благодарю коллег за участие в Фестивале, за неравнодушие и корпоративный дух, а отличившихся поздравляю с хорошими результатами. Так держать!» – отметил и.о. заместителя генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директора филиала «Нижновэнерго» Евгений Турапин.