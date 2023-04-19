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НовостиОбщество19 апреля 2023 5:52

Отопление и горячую воду отключат частично в Советском районе 19 апреля

Отключения запланированы по нескольким адресам
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Отопление и горячую воду отключат частично в Советском районе 19 апреля.

Отопление и горячую воду отключат частично в Советском районе 19 апреля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Отопление и горячую воду отключат частично в Советском районе Нижнего Новгорода 19 апреля. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В частности, в полдень центральное отопление будет выключено в доме №8 по улице Козицкого и в доме № 43 по улице Головнина.

Жильцы дома №4в по улице Бекетова временно останутся без горячей воды – ее также планируют отключить около 12 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.