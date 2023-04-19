Отопление и горячую воду отключат частично в Советском районе 19 апреля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отопление и горячую воду отключат частично в Советском районе Нижнего Новгорода 19 апреля. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В частности, в полдень центральное отопление будет выключено в доме №8 по улице Козицкого и в доме № 43 по улице Головнина.

Жильцы дома №4в по улице Бекетова временно останутся без горячей воды – ее также планируют отключить около 12 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.