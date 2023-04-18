Нижегородцы предложили исключить Заречный бульвар из проекта канатки через Оку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Нижнего Новгорода, которые проживают в доме №1 на бульваре Заречном, предложили заменить ветку канатной дороги до метро Заречная маршрутом наземного транспорта. Об этом сообщается в группе «Канатная дорога на Заречном бульваре» в социальной сети «ВКонтакте».

Заместитель главы областного министерства транспорта Денис Рыбин провел с жителями встречу, где обсудил их обращение в министерство.

-Ветку канатной дороги от станции «Тихая гавань» до станции «метро Заречная» заменить подвозным маршрутом наземного транспорта. Движение организовать по имеющиеся канатной дороге вдоль бульвара Заречный. На маршруте достаточно иметь две единицы транспорта (вместимостью 35-40 человек) с интервалом движения 10-15 минут, - сообщают местные жители.

Как отмечается в социальных сетях, в результате 20-минутной встречи с Денисом Рябининым, нижегородцы высказались, что в приоритете должны быть интересы жителей, а не инвесторов.

Напомним, что в середине марта началось проектирование канатной дороги над Окой. Проект оценивается в 4 миллиарда рублей и будет реализован компанией «Национальные канатные дороги».

Канатная дорога будет соединять проспекты Ленина и Гагарина, иметь протяженность 3,34 км. Станции будут у метро «Заречная» и рядом с ТЦ «Океанис».

Как считает заместитель главы региона Сергей Морозов, канатная дорога сможет стать общественным транспортом и туристической точкой рядом с метро «Заречная».

На встрече с Денисом Рябининым жители отметили, что станция «Заречная» не сможет привлечь больше туристов. Из-за того, что данный транспортный узел является не пересадочным, а транзитным, основными потребителями будут только местные жители.

Более того, жители отмечают, что станция канатной дороги на бульваре Заречном, увеличит опасность территории, как зоны отдыха.

Чиновник же во время встречи с жителями отметил, что по окончанию проектирования канатной дороги состоится общественное слушание.