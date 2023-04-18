210 многоквартирных домов переведут на закрытую систему ГВС в Нижнем Новгороде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

210 домов в Нижнем Новгороде переведут на закрытую систему горячего водоснабжения до 2027 года. Соответствующее постановление от 18 апреля опубликовано на сайте мэрии.

Отметим, что такое решение было принято в связи с тем, что в домах, которые находятся в Московском, Приокском и Канавинском районах, вода поступает при помощи открытой системы горячего водоснабжения. Нижегородцы получают воду из тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ и котельной «НИИИС им. Ю. Е. Седакова». Летом она становится мутной, и содержание железа превышает нормы.

Бюджет данного проекта составляет 1,5 млрд рублей. Проводить строительство индивидуальных тепловых пунктов и перевод домов на закрытую систему ГВС будут в течение пяти лет.