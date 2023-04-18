Нижегородские врачи провели уникальную операцию на головном мозге Фото: Алиса ТИТКО

Нижегородские нейрохирурги провели сложную операцию на головном мозге 19-летнему молодому человеку. Об этом сообщает Минздрав по Нижегородской области.

Врачи из 39 больницы города Нижнего Новгорода сделали эндоскопическую операцию на головном мозге пациенту с гидроцефалией.

Молодой человек поступил экстренно в больницу с головными болями. У пациента сломался шунт, который ему установили в детстве для отвода жидкости из желудочков мозга в брюшную полость. Из-за частых менингитов, которые возникали у парня позже, устройство перестало работать исправно, и систематически у него стало подниматься внутричерепное давление.

Нейрохирурги провели для пациента эндоскопическое вмешательство. Операция прошла успешно и через несколько дней он пошел на поправку. Пациенту сделали компьютерную томографию, которая подтвердила, что угрозы для жизни пациента нет.

Молодого человека уже выписали, он снова может приступить к работе. Парень является специалистом в сфере IT.