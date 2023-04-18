День единых действий пройдет в Мининском университете

В Дне единых действий 19 апреля примут участие студенты Мининского университета. Этот День учрежден в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и проходит ежегодно. Организаторы Дня единых действий: АНО “Агентство социальных технологий и коммуникаций” совместно с ООД “Поисковое движение России”, а также Российское движение детей и молодёжи “Движение первых” и Минпросвещение РФ.

- Важность Дня единых действий нельзя недооценивать, - считает ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Мы должны рассказывать нашей молодежи об исторических событиях, о подвигах нашего народа и о той опасности, которая может вернуться. Наша задача - сформировать у студентов четкую гражданскую и жизненную позицию, основой которой будет патриотизм, любовь к Родине, сила духа. Уважение к прошлому нашего государства, знание исторической правды позволит молодому поколению России создавать наше будущее - мирное, безопасное, светлое, опираясь на наши традиционные ценности.

Во время Дня единых действий студенты Мининского примут участие в едином уроке “Без срока давности” и кинолектории “Забыть нельзя”, а также проверят свои знания в квизе “Битва за Ленинград”. Кроме того, для студентов педагогического вуза будет организована эстафета Победы.

Справочно

19 апреля – особая дата в сохранении исторической правды о преступлениях нацистов. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Появление этого документа было первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной территории и наказуемости таких преступлений. Этот Указ Президиума Верховного Совета СССР стал правовым основанием большой работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против советского народа, которая велась с ноября 1942 г. Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

Цель Дня единых действий: сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории. Показать через эту призму исторической памяти, что действия Красной Армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина