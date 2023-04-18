Мининский университет откроет в Индии Центр обучения русскому языку

Мининский университет в рамках гранта Минпросвещения РФ планирует до конца этого года открыть Центр обучения русскому языку жителей Индии и курсов повышения квалификации для преподавателей этой дисциплины. С этой целью делегация Мининского университета, в которую вошли ректора вуза Виктор Сдобняков и проректора по международному сотрудничеству Лилия Ерушкина, во время рабочей поездки в Нью-Дели провела переговоры с Delhi Public School и университетом им. Джавахарлала Неру.

- Одна из главных наших задач в Индии на сегодня - формирование спроса на изучение русского языка среди детей и взрослых, - объяснил Виктор Сдобняков. - Мы фиксируем большой интерес к нашей стране со стороны как руководства местных образовательных учреждений, так и педагогов, многие из них учились в Российской Федерации. С учетом того, что уровень высшего образования в этой стране сильно отличается от российского, а профессия учителя - одна из самых уважаемых и хорошо оплачиваемых, дополнительным вектором нашей работы станет привлечение потенциальных абитуриентов из Индии в наш вуз. Высококачественное педагогическое образование, которое мы даем в Мининском, универсально, оно поможет местной молодежи стать востребованным как в своей стране, так и выстроить новые карьерные траектории в России.

Для развития партнерских отношений между учебными заведениями Индии и Мининским университетом прорабатывается еще ряд треков. В частности, планируется проведение олимпиады Мининского университета для индийских школьников по русскому языку, участие педагогов в летних школах и знакомство детей с русским языком, культурой и традициями нашей страны. Также планируется запустить онлайн-курсы по преподаванию русского языка как иностранного.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина