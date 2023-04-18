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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:55

Число пассажиров скоростной «Ласточки» из Нижнего Новгорода выросло на треть

Больше всего поездок было совершено по маршруту Нижний Новгород – Москва
Елизавета КОПЫЛОВА
Число пассажиров скоростной «Ласточки» из Нижнего Новгорода выросло на треть

Число пассажиров скоростной «Ласточки» из Нижнего Новгорода выросло на треть

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число пассажиров на скоростных поездах «Ласточка» из Нижнего Новгорода выросло на треть в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Чаще всего жители Нижегородской области совершали поездки по маршруту Нижний Новгород – Москва и в обратном направлении. В общей сложности пассажирами «Ласточек» за три месяца этого года стали 785 тысяч человек. Поездом Нижний Новгород – Киров за этот период воспользовались 35 тысяч человек.

Общие данные показывают, что количество поездок по сравнению с прошлым годом увеличилось на 33%, а всего было перевезено 819 тысяч человек.