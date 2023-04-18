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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:40

Более 470 тысяч рублей направят на выкуп сгоревшего дома Чардымова в Нижнем Новгороде

Законодательное собрание уже внесло соответствующие поправки в бюджет
Елизавета КОПЫЛОВА
Более 470 тысяч рублей направят на выкуп сгоревшего дома Чардымова в Нижнем Новгороде

Более 470 тысяч рублей направят на выкуп сгоревшего дома Чардымова в Нижнем Новгороде

Фото: Даниил ОПАРИН

Около 472,5 тысячи рублей направит министерство имущества и земельных отношений Нижегородской области на выкуп сгоревшего здания «Дом П. Л. Чардымова». Соответствующие поправки внесены в областной бюджет на 2023 год, сообщается на сайте Законодательного Собрания Нижегородской области.

Дом является объектом культурного наследия и расположен на улице Большой Печерской, 54А. В прошлом году кровля здания сильно пострадала от пожара, после чего было принято решение восстановить его. Как известно, в доме пять помещений принадлежат муниципалитету, а три - частным лицам.

Теперь нижегородские власти планируют выкупить помещения у частных владельцев для дальнейшего восстановления.