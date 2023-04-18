Четыре тысячи самокатов станет доступно для проката в Нижнем Новгороде в 2023 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Количество самокатов на прокат в Нижнем Новгороде увеличат до четырех тысяч в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заключил от имени городской администрации соглашение о соблюдении правил пользования средствами индивидуальной мобильности. Самокаты подчиняются общим правилам дорожного движения, но в Нижнем Новгороде правила каждый год регламентируются соглашениями между мэрией и организациями-операторами. В этом году компаниями-операторами выступили фирмы «ВУШ» и «Юрент».

Нижегородцы, которые захотят взять на прокат самокат, должны будут соблюдать ограничения по скорости. Двигаться можно со скоростью до 25 км/ч, а в людных местах до 15 км/ч. Самокатами нельзя пользоваться в нетрезвом виде, а также детям до семи лет без сопровождения взрослых.

Самокат - достаточно популярный вид транспорта среди жителей Нижегородской области. В прошлом году число поездок на них превысило два миллиона.