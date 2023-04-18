7 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» вошли в ТОП-20 рейтинга качества услуг по передаче электроэнергии

Рейтинговое агентство «Энергоньюс Медиа» представило результаты ежегодного исследования качества услуг по передаче электроэнергии. Для сравнения результатов за 2022 год были отобраны 53 распределительные региональные сетевые компании.

Рейтинг строится на показателях надежности электроснабжения, в качестве которых учитываются средние продолжительность и частота перерывов в передачи электроэнергии, в том числе плановые, связанные с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства.

Так, филиал «Калугаэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» занял 4-е место, а «Мариэнерго» – 6-е. В ТОП-20 рейтинга также вошли филиалы «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ивэнерго», «Липецкэнерго» и «Костромаэнерго».

Данные показатели будут использоваться для подведения итогов в Рейтинге «Лучшие электрические сети России-2022», включающего также рейтинг качества услуг по технологическому присоединению к электросетям, куда, напомним, вошли 19 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».