Движение трамваев №417 в Нижнем Новгороде остановили из-за подозрительного чемодана Фото: Иван МАКЕЕВ

Движение трамваев №417 в Нижнем Новгороде было приостановлено во вторник утром из-за подозрительного чемодана, найденного в салоне. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского Центра развития транспортных систем.

18 апреля приблизительно в половине седьмого утра в трамвае №417, ехавшего от улицы Игарской, был обнаружен подозрительный чемодан. Водитель незамедлительно вызвал службы экстренного реагирования. Специалисты прибыли на место происшествия, осмотрели оставленную вещь и изъяли из салона.

Движение пяти трамваев №417, следовавших по данном маршруту, было остановлено на 3 часа. Также временно был сокращен маршрут.