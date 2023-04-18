Деканы факультетов Мининского университета ответят на вопросы абитуриентов

Мининский университет начинает проводить прямые эфиры с деканами факультетов вуза, которые будут отвечать на вопросы абитуриентов: какие экзамены ЕГЭ необходимы сдать на то или иное направление, как поступить по целевому приему, какое количество бюджетных мест, какова стоимость платного обучения, как организовано обучение и студенческая жизнь.

- Педагогические профессии в современном мире являются не только востребованными, но и самыми безопасными, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Мининский университет гарантирует 100% трудоустройство выпускника. Кроме того, наши студенты успешно совмещают обучение в вузе и педагогическую карьеру уже с 3-го курса, что с учетом самых больших стипендий - до 25 тысяч рублей, дает возможность им рано становиться самостоятельными. Чтобы абитуриенты получили полную информацию о поступлении и дальнейшем обучении, мы запускаем серию встреч с деканами. Приглашаем абитуриентов и родителей принять участие в онлайн-событии.

Прямые эфиры будут проходить с 18 апреля по 30 мая каждый вторник и четверг с 16.00 до 17.00 по московскому времени. Присоединиться к прямой трансляции можно в официальной группе Мининского университета Вконтакте.

График прямых эфиров с деканами факультетов Мининского университета:

18 апреля - Факультет управления и социально-технических сервисов;

20 апреля - Лингвистический факультет;

25 апреля - Факультет информационных технологий;

27 апреля - Физико-технологический факультет;

2 мая - Факультет гуманитарных наук;

4 мая - Факультет психологии и педагогики;

11 мая - Факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий;

16 мая - Естественно-географический факультет;

23 мая - Факультет физической культуры и спорта.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина