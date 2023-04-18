Евгений Люлин поддержал увеличение штрафов за продажу сигарет и вейпов подросткам Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал поправки в административный кодекс, которые касаются увеличения штрафов за продажу сигарет и вейпов подросткам. Об том политик сообщил в своем телеграм-канале.

- Согласен с тем, что штрафы для продавцов и для тех, кто пропагандирует курения, должны быть заметными и весомыми. Чтобы наказание за продажу вейпов превышало выручку от них. Против тех, кто наживается на здоровье наших детей, будем действовать жестко, - отмечает Евгений Люлин.

Напомним, что ранее Госдума приняла поправки в КоАП РФ. Теперь денежное взыскание за продажу сигарет и вейпов детям для граждан будет от 40 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей, для организаций — до 600 тысяч рублей.

Также были увеличены штрафы за вовлечение детей в процесс потребление табака. Теперь родители могут получить штраф от пяти до семи тысяч рублей, граждане от двух до пяти тысяч рублей.