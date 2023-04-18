Мининский университет даст возможность безработным освоить новые профессии

Программы профессиональной переподготовки для безработных граждан начинают работать в Мининском университете. Вуз уже открыл набор на обучение следующим профессиям: оператор котельной, сварщик ручной сварки, педагог дополнительного образования, мастер производственного обучения.

Появление новых программ в Мининском связано с тем, что вуз подписал соглашение о сотрудничестве с Томским государственным университетом, который является федеральным оператором проекта “Содействие занятости” национального проекта “Демография”.

Конкурс на актуальные программы профессиональной подготовки для безработных проводится ежегодно, и в этом году нижегородский педагогический вуз будет реализовывать ряд программ.

- Задача операторов федерального проекта “Содействие занятости” - закрывать потребности региона в кадрах по разным направлениям, - пояснил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Практико-ориентированные программы переподготовки Мининского университета прошли отбор, и теперь мы поможем безработным нижегородцам овладеть новыми профессиональными компетенциями, чтобы стать мобильнее на рынке труда. Уверен, что каждый из обучающихся найдет своего работодателя, ведь специальности, которые мы предлагаем, очень востребованы сегодня.

Получать новые профессии смогут безработные и люди, находящиеся под угрозой увольнения. Профессиональная переподготовка будет проходить в партнерстве с Нижегородским индустриальным колледжем на базе Академии ЖКХ Мининского университета. Кроме того, сейчас в связи с серьезной нехваткой в регионе педагогических кадров, Мининский университет прорабатывает вопрос переподготовки по психолого-педагогическим профессиям, например, выпускников классических и политехнических вузов.

Направление на переподготовку безработным нижегородцам выдают Центры занятости населения по месту жительства, там же можно проконсультироваться со специалистами. Обучение бесплатное.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина