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НовостиОбщество18 апреля 2023 7:21

Шестерых нижегородцев задержали в Израиле для депортации

Туристов заметили в аэропорту
Елизавета КОПЫЛОВА
Шестерых нижегородцев задержали в Израиле для депортации

Шестерых нижегородцев задержали в Израиле для депортации

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Шестерых нижегородцев задержали в Израиле и сейчас хотят депортировать в Россию. Об том сообщается в телеграм-канале Sotnikov News.

Туристы разместили в своих социальных сетях информацию о том, что они хотели слетать на Пасху в Израиль, но в аэропорту их остановили. Сначала длительно допрашивали, потом отвели в другую комнату.

- Сначала был обыск всех карманов и две очереди на таможню вместе со всеми два часа! После нас отвели в очередь в другую комнату, - делится один из туристов Артем в социальных сетях.

Нижегородцев спрашивали о наличии друзей в стране и денег. Они отмечают, что у них был забронирован отель, страховки, а также билеты в обратную сторону.

После у них проверили телефоны, а также сообщили о депортации без объяснения причин.