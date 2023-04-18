Более трех миллиардов рублей инвестируют новые резиденты ОЭЗ «Кулибин». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два нижегородских химических предприятия станут резидентами особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Объем их инвестиций составит более 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Накануне экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» одобрил заявки двух компаний - ООО «Монамин» и ООО «Лега Раббер». Первое будет заниматься производством алкилэтаноламинов, второе – переработкой резины. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области, председатель экспертного совета ОЭЗ Андрей Саносян, оба проекта очень сильные, с высокой степенью проработки.

ООО «Монамин» специализируется на производстве метилдиэтаноламина и диметилэтаноламина. Это сорбенты, которые применяются в химической промышленности, один из них - при очистке добываемых природных газов и технологических газов, а второй - в водоочистке. Производство планируется запустить уже в этом году, на предприятии будет создано 51 рабочее место. Инвестиции в проект составят 2,8 млрд рублей.

ООО «Лега Раббер» будет производить резиновые смеси и изделия из переработанного сырья – в частности, старых автомобильных шин. Резиновая смесь используется при производстве технических изделий, резиновой обуви, спортинвентаря и прочего. На предприятии создадут 29 рабочих мест, производство планируется запустить в 2026 году. Инвестиции в проект составят 304 млн рублей.

- ОЭЗ растет и развивается. Со стороны инвесторов мы видим к ней серьезный интерес и готовность приступить к реализации проектов в кратчайшие сроки. Это хороший результат, учитывая, что дополнительное соглашение о включении в ОЭЗ новых территорий было подписано этой весной, - прокомментировал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.