Флагманская школа с передовыми методиками обучения может появиться на Бору. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Флагманская школа с передовыми технологиями и методиками обучения может появиться на Бору. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, где будет реализован подобный проект. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По словам Глеба Никитина, этот вопрос обсуждался 17 апреля на совещании под руководством помощника Президента Максима Орешкина и министра просвещения Сергея Кравцова в Рязани. Согласно концепции, инновационная школа будет рассчитана на 800 учеников и будет располагать пансионом. Рядом с учреждением планируется построить несколько спортивных площадок, бассейн, велодорожки и скейт-парк.

- В основу образовательного процесса будет заложен принцип индивидуализации образования, всесторонней поддержки и развития уникальных талантов детей. Сейчас прорабатываем финансовую модель реализации проекта и дальнейшей эксплуатации школы, - пояснил Глеб Никитин.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде уже был реализован современный проект в сфере образования – «Школа 800». В феврале открылся корпус в Верхних Печерах, а с 1 сентября 2023 года начнется обучение в Автозаводском и Сормовском районах.