Кубок главы города Дзержинска по боксу объединил более 20 спортсменов

16 апреля в Дзержинске прошел Кубок главы города Дзержинска по боксу и кикбоксингу. Соревнования, организованные Школой бокса им. В.А. Галкина, собрали сильнейших бойцов Нижегородской области и состоялись при поддержке администрации города Дзержинска, Министерства спорта Нижегородской области, областных Федераций бокса и кикбоксинга, генерального партнера компании «ОКАПОЛ» и других. Всего в рамках вечера было проведено 11 поединков, в том числе четвертьфинальные бои Чемпионата Нижегородской области среди полупрофессиональных боксеров в весовой категории 63,5 кг.

В борьбу на ринге за главный приз – 100 тысяч рублей – вступили восемь боксеров: Тимур Алтухов, Файз Салиев, Александр Тюльников, Александр Ерин, Александр Мазилов, Олег Бабиков, Даниил Мишанов и Владимир Дронов. В конце мая чемпионат с их участием продолжится полуфинальными боями на Бору, после чего финал планируется провести в Дзержинске.

«Соревнования по единоборствам уже стали для Дзержинска хорошей традицией. Уверен, организаторы будут привлекать еще больше именитых и юных боксеров в турнир Детской лиги. Для молодых борцов каждый выход на ринг – это еще одна тренировка и проверка самих себя на силу духа, выносливость и стойкость. Ведь эти соревнования – не только про соперничество, хотя без него, конечно, никуда, но и про философию единоборств, анализ, стратегию, уважение к другому спортсмену, чем в совершенстве владеют именитые спортсмены. Благодарю всех участников за положительные эмоции и желаю, независимо от исхода вчерашнего боя, идти только вперед, к своей цели!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В рамках Детской лиги на ринге Кубка главы города Дзержинска сразились дзержинцы, воспитанники Школы бокса им. В.А. Галкина Тынчтык Шадыманов, Александр Смолин, Роман Голубев и Тимофей Белых, воспитанник клуба РАЖ Илья Ванеев, а также представители Тумботино, Нижнего Новгорода и Чебоксар Матвей Комлев, Ярослав Шамин и Макар Кузьмин. У каждого из них на счету уже более 50 боев, в том числе в 2023 году.

«Некоторых участников Гран-при дзержинская публика уже видела на наших вечерах единоборств, и они показывали классные поединки. Поэтому мы давно планировали провести турнир по системе Гран-при и разыграть пояс чемпиона именно в весовой категории 63,5 кг: это один из самых конкурентных дивизионов, и в Нижегородской области хватает мастеровитых бойцов. Кроме того, боксеры первого полусреднего веса сочетают в себе скорость, мощь и способны устроить зрелищные поединки. Не менее интересны бои Детской лиги бокса, поэтому продолжаем развивать это направление и уже сформировали серьезный пул участников. Благодарю за поддержку главу города Дзержинска Ивана Николаевича и всех, кому небезразлично развитие боевых искусств в нашем городе», – поделился главный организатор Кубка главы города Дзержинска Алим Хубиев.

Также, кроме боксерского Гран-при, в рамках Кубка состоялись три поединка по профессиональному кикбоксингу. В числе его участников дебютировал один из самых титулованных нижегородских кикбоксеров Дмитрий Болдов – действующий чемпион престижной организации OPKL Champion Pro.

Всего в рамках вечера было проведено 11 поединков

«Я с самого начала выступал за то, чтобы у нас на вечерах проходили бои как по боксу, так и по кикбоксингу. Это очень зрелищный вид единоборств, который всегда пользуется большим успехом у публики, – подчеркнул Алим Хубиев. – В дальнейшем планируем только повышать планку, и для этого есть абсолютно все: и классные кикбоксеры в регионе, и отличная площадка в Дзержинске, и поддержка наших постоянных партнеров».

Отметим, что в группе администрации города Дзержинска ВКонтакте информационным центром «Дзержинские ведомости» была организована прямая трансляция турнира, посмотреть которую можно по ссылке.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска