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НовостиОбщество17 апреля 2023 14:01

Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за репетиций парада Победы

До 9 мая пройдет несколько репетиций
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за репетиций парада Победы.

Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за репетиций парада Победы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют в связи с проведением репетиций парада Победы. До 9 мая пройдет несколько таких тренировок, следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации.

24, 25, 26 и 27 апреля с 9.00 до 13.30 часов репетиции парада пройдут на Гребном канале. Участвующие подразделения пройдут по улице от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры.

2, 4 и 7 мая репетиции Парада пройдут на площади Минина. С полуночи и до 14.30 будет перекрыто движение на участке от памятника Чкалову до Большой Покровской, а также на прилегающих улицах – Ульянова, Варварской, Минина, Алексеевская, Пожарского, Зеленский съезд, Верхневолжская набережная, Георгиевский съезд, набережная Гребного канала.

Въезды в зону проведения мероприятий будут перекрыты бетонными блоками, водителей должны будут сориентировать временные дорожные знаки. Автомобили, оставленные в перекрытой зоне, будут эвакуированы.