Современное футбольное поле с подогревом построят в Нижнем Новгороде

Проект получил положительное заключение госэкспертизы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Строительство современного футбольного поля с подогревом выполнят в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает Главгосэкспертиза России, рядом с фоком «Мещерский» появится новое современное футбольное поле с искусственным покрытием и системой подогрева, которое будет использоваться для тренировок спортсменов. Новый стадион займет участок площадью более 9 тысяч квадратных метров.

-Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства футбольного поля. Экспертная организация подключена к Единой цифррофой платфррме экспертизы, - добавили в учреждении.

Проект стадиона предусматривает размещение функциональной системы подогрева искусственной травы, что обеспечит быстрое таяние снега и позволит тренироваться зимой.

Обогрев поля будет осуществляться при помощи электрических нагревательных кабелей.

В результате получится уникальная спортивная зона, где можно будет проводить мероприятия по различным видам спорта.