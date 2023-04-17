В Нижнем Новгороде покажут фильм «Меня приводит в движение свет». Фото: Иван Макеев

В конце апреля жители приволжских городов смогут увидеть уникальный документальный фильм «Меня приводит в движение свет» (A lumine motus) (6+). Его автором стала известный российский кинорежиссер Светлана Быченко, на счету которой десятки успешных кинопроектов.

Фильм «Меня приводит в движение свет» был снят еще в 2022 году, но премьеру назначили на апрель 2023 года. Во время просмотра зрителей ожидает настоящее путешествие в микрокосмос, скрытый в глубинах природы. Падающая листва деревьев, распускающийся бутон цветка, спешащий по своим делам муравей – все это оказывается в центре повествования автора. Разглядеть полутона этого микрокосмоса можно только в лесной глуши, оказавшись наедине с природой. В основе сюжета невидимая глазу жизнь растений и насекомых. Их чувства, мысли и эмоции помогают зрителю ощутить единство жизни, сменяемость циклов от рождения до смерти. Продолжительность путешествия в мир природы составляет 1 час 9 минут.

Премьера этого фильма состоится в Пензе в кинотеатре «Высшая лига», в Чебоксарах в кинотеатрах «Синема 5» и «Три пингвина», в Нижнем Новгороде в кинотеатре «Седьмое небо», в Перми в кинотеатре «Синема Парк Семья», в Ульяновске «Синема Парк Аква Молл».