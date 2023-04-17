Улицу Вязниковскую перекроют в Нижнем Новгороде до 30 апреля

Будет перекрыт участок у дома №38 по улице Вязниковской. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта будет приостановлено на участке улицы Вязниковской в Нижнем Новгороде. Как сообщили в городском дептрансе, ограничения вводятся в период с 8:00 18 апреля до 22:00 30 апреля. На участке в районе дома №38 будут проводиться работы по прокладке водопровода.

-На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, - добавили в департаменте.

Нижегородских автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, два участка улицы Семашко в Нижнем Новгороде закроют до конца мая.

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