Отопление в квартирах нижегородцев убавили до минимума из-за теплой погоды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отопление в домах Нижнего Новгорода убавили до минимальных значений в дневное время в связи с наступлением теплой погоды. Об этом сообщают АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал».

- Система теплоснабжения в нашей зоне ответственности в дневное время работает на минимально возможных параметрах теплоносителя – и по температуре, и по циркуляции. В частности, температура снижается до минимально необходимой для нагрева горячей воды, - сообщили в «Теплоэнерго».

В компании также подчеркнули, что сейчас ДУКи должны регулировать работу внутридомовых системах отопления для равномерного распределения теплоносителя по стоякам в зависимости от потребности.

О завершении отопительного сезона в Нижнем Новгороде, впрочем, речи пока не идет: для принятия такого решения нужно, чтобы пять дней подряд среднесуточная температура не опускалась ниже +8 градусов. С учетом того, что на календаре еще середина апреля, вероятность возвратных заморозков весьма велика.