Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 12:46

Отопление в квартирах нижегородцев убавили до минимума из-за теплой погоды

Котельные работают на сниженных параметрах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Отопление в квартирах нижегородцев убавили до минимума из-за теплой погоды.

Отопление в квартирах нижегородцев убавили до минимума из-за теплой погоды.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отопление в домах Нижнего Новгорода убавили до минимальных значений в дневное время в связи с наступлением теплой погоды. Об этом сообщают АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал».

- Система теплоснабжения в нашей зоне ответственности в дневное время работает на минимально возможных параметрах теплоносителя – и по температуре, и по циркуляции. В частности, температура снижается до минимально необходимой для нагрева горячей воды, - сообщили в «Теплоэнерго».

В компании также подчеркнули, что сейчас ДУКи должны регулировать работу внутридомовых системах отопления для равномерного распределения теплоносителя по стоякам в зависимости от потребности.

О завершении отопительного сезона в Нижнем Новгороде, впрочем, речи пока не идет: для принятия такого решения нужно, чтобы пять дней подряд среднесуточная температура не опускалась ниже +8 градусов. С учетом того, что на календаре еще середина апреля, вероятность возвратных заморозков весьма велика.