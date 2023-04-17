АО «Нижегородский водоканал» перекладывает сети под улицами, вошедшими в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Нижегородский водоканал начал работы по капитальному ремонту и перекладке сетей под объектами улично-дорожной сети, вошедшими в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В план включены участки водопроводных сетей диаметром от 110 до 225 мм на улицах Движенцев, Голубева, Верхне-Печерская и Козицкого. На данных участках будут проложены новые трубы из полимерного материала, не подверженного коррозии. Их использование позволит во много раз увеличить срок безаварийной службы водопроводных сетей.

– По ряду объектов сейчас ведутся подготовительные работы: проводятся раскопки, выставляются ограждения. Важная задача при перекладке – это минимизировать неудобство для жителей и проводить работы по возможности без отключения холодной воды или с непродолжительными отключениями. Поэтому подготовительный этап включает в себя также и прокладку временного водопровода. Это позволит на время проведения основного этапа работ обеспечить жителей ближайших домов и находящиеся в них организации водой, – поясняет начальник управления водоснабжения АО «Нижегородский водоканал» Алексей Доронин.

Работы по нацпроектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Формирование комфортной городской среды» в числе приоритетных для Нижегородского водоканала. График перекладки сетей водоснабжения и водоотведения утверждается в начале года с учетом предоставленного администрацией Нижнего Новгорода плана капитального ремонта дорог. Согласование действий администрации и водоканала позволяют привести в порядок коммуникации до укладки нового асфальтового покрытия и проведения благоустройства. Перекладки планируется закончить до начала работ по нацпроектам на данных улицах.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»